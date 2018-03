Matthews donne la victoire aux Maple Leafs

NEW YORK - Auston Matthews a rompu l'égalité alors qu'il restait un peu moins de quatre minutes à faire en troisième période, vendredi, pour mener les Maple Leafs de Toronto à une victoire de 5-4 aux dépens des Islanders de New York.

Mitch Marner et Nazem Kadri ont tous les deux récolté un but et une mention d'aide, tandis que Nikita Zaitsev et James van Riemsdyk ont également touché la cible pour la formation torontoise. Frederik Andersen a repoussé 29 tirs pour aider les Maple Leafs à remporter un huitième match en 10 rencontres et à prolonger le record de franchise avec la 47e victoire de la saison.

L'équipe de Mike Babcock, qui a confirmé sa place en séries éliminatoires lorsque les Panthers de la Floride se sont inclinés face aux Sénateurs d'Ottawa jeudi soir, détient le troisième rang de la section Atlantique, ce qui pourrait changer au cours des prochains jours.

Anthony Beauvillier a inscrit un but et une aide, alors que Johnny Boychuk, Brock Nelson et John Tavares ont également noirci la feuille de pointage du côté des Islanders, qui ont encaissé un 15e revers en 18 matchs (3-11-4). Jordan Eberle a obtenu deux mentions d'assistance et Christopher Gibson a effectué 27 arrêts.

Sur le but gagnant, Matthews a fait dévier le tir de William Nylander devant Gibson pour marquer son 31e but de la saison.

Hurricanes 4 Capitals 1

À Washington, Justin Faulk a trouvé le fond du filet à mi-chemin en deuxième période et les Hurricanes de la Caroline ont battu les Capitals 4-1, pour rester dans la course aux séries.

Les Hurricanes, qui n'ont pas participé aux séries lors des huit dernières années, ont gagné quatre de leurs cinq derniers matchs. Leurs chances de participer aux séries sont minces, mais avec quatre parties à disputer, ils ne sont pas mathématiquement éliminés.

Derek Ryan, Sebastian Aho et Brock McGinn ont aussi enfilé l'aiguille pour les Hurricanes. Scott Darling a repoussé 20 rondelles dans la victoire.

Les Capitals, qui mènent la section Métropolitaine, avaient remporté leurs cinq dernières sorties. Michal Kempny a inscrit son premier but avec l'équipe depuis qu'il a été acquis des Blackhawks de Chicago, en février. Braden Holtby a stoppé 26 tirs.

Le huitième but de Faulk cette saison a placé les Hurricanes en avant à 11:43 du deuxième vingt. Il s'agissait de sa première réussite depuis qu'il avait enregistré un tour du chapeau contre les Kings de Los Angeles, le 13 février.