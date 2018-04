Giroux marque en prolongation

Claude Giroux a touché la cible alors qu'il restait 81 secondes à écouler en prolongation et les Flyers de Philadelphie ont battu les Bruins de Boston 4-3, dimanche après-midi.

Les Flyers ont laissé filer une avance lorsque Patrice Bergeron a créé l'égalité dans les dernières secondes du troisième engagement, mais ils ont rebondi pour s'approcher d'un retour en séries après une année d'absence.

Travis Konecny a amassé un but et une aide, Nolan Patrick a ajouté un but alors que Giroux a ouvert le pointage en première période. Petr Mrazek a effectué 36 arrêts pour les Flyers, qui possèdent une avance de huit points sur les Panthers de la Floride. Les Panthers occupent le neuvième rang et ils doivent encore disputer cinq parties.

Noel Acciari et David Pastrnak ont également enfilé l'aiguille pour les Bruins, qui avaient perdu les services de Brandon Carlo et Riley Nash la veille. Anton Khudobin a stoppé 20 rondelles dans la défaite.

Le 29e but de la saison de Giroux, un sommet en carrière, a été inscrit en échappée en prolongation, alors qu'il a fait mine de passer la rondelle entre ses jambes. Les Flyers ont obtenu au moins un point à leurs huit derniers matchs (5-0-3).

Les Bruins ont accentué à deux points leur avance sur le Lightning de Tampa Bay au sommet de la section Atlantique et de l'Association Est.