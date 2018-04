Les Devils en quête d’une importante victoire au Centre Bell

Dimanche soir, le Canadien de Montréal reçoit les Devils du New Jersey qui feront tout en leur pouvoir pour quitter Montréal avec une victoire en poche.

Il ne reste que quatre matchs à la saison du Canadien, dont deux au Centre Bell avec celui de ce soir.

Le Tricolore voudra certainement terminer sa saison locale en faisant plaisir à ses partisans avec deux victoires consécutives, soit dimanche soir contre les Devils du New Jersey et mardi, contre les Jets de Winnipeg.

Pas de victoires faciles

Toutefois, le Canadien aura fort à faire dimanche soir contre les Devils qui se battent corps et âme pour accéder aux séries pour la première fois en six saisons.

Avec une fiche de 41-28-9 et 91 points, les Devils occupent actuellement la deuxième et dernière position du quatrième as (Wild Card) dans l’Est donnant accès aux éliminatoires.

Ils ne détiennent toutefois qu’une avance de cinq points sur leurs plus proches adversaires, les Panthers de la Floride, qui ont un match en main sur les Devils. Il va sans dire que tous les points possibles sont essentiels aux Devils et une victoire contre le Canadien en ce jour de Pâques pourrait être la réponse à leurs prières.

De plus, même si les Devils disputent un deuxième match en autant de soir - tout comme le Canadien - ils ont obtenu passablement de succès sur la route avec une fiche de 20-14-5. Dans l’Est, ils sont la troisième meilleure équipe à l’étranger, derrière le Lightning de Tampa Bay (25 victoires) et les Bruins de Boston (22 victoires).