Devils 0 - CH 1 (fin de la 1re période)

Pour cet avant-dernier match de la saison au Centre Bell, le Canadien de Montréal accueille les Devils du New Jersey, dimanche soir.

Désireux de faire les séries pour une première fois en six saisons, les Devils du New Jersey seront des adversaires redoutables.

Les gardiens partants sont Carey Price (16-24-6) pour le Canadien et Keith Kinkaid (23-10-3) pour les Devils.

En disputant son 556e match en carrière avec le Canadien, Price a rejoint au sommet, pour le nombre de parties disputées dans l’uniforme du Tricolore, le légendaire Jacques Plante.

Blessé, Charles Hudon ne participe pas au match, c'est Kerby Rychel qui fait ses débuts avec le Canadien.

Voici la formation du CH ce soir:

Paul Byron-Jonathan Drouin-Brendan Gallagher

Alex Galchenyuk-Jacob De La Rose-Artturi Lehkonen

Kerby Rychel-Logan Shaw-Nikita Scherbak

Nicolas Deslauriers-Michael McCarron-Daniel Carr

Jordie Benn-Jeff Petry

Karl Azner-Noah Juulsen

Mike Reilly-Brett Lernout

Antti Niemi est l'auxiliaire de Carey Price.

Avant le début de la rencontre, l'organisation montréalaise a tenu un moment de silence afin de saluer l'ancien joueur des Expos, Rusty Staub, décédé plus tôt cette semaine.

1re période

Avec cinq minutes à faire à la 1re période, le CH obtient une première chance de marquer quand le tir de Daniel Carr, positionné dans l'enclave, termine sa trajectoire sur la barre transversale du filet du gardien Keith Kinkaid.

Avec deux minutes à faire en 1re, le troisième trio du CH accomplit du bon boulot en zone adverse et le gardien Kinkaid écope d'une pénalité pour avoir fait trébucher Kerby Rychel. C'est Miles Wood qui purgera la pénalité. Premier avantage numérique du CH ce soir.

Alors que le Canadien en arrache en supériorité numérique, une bévue à la ligne bleue des Devils provoque un deux-contre-un pour les visiteurs. Mais un beau jeu défensif de Mike Reilly a mis fin à la menace des Devils.

En contre-attaque, avec huit secondes à faire à la 1re période, Artturi Lehkonen a bien repéré Daniel Carr dans l'enclave qui a déjoué Kinkaid pour donner les devants au CH. Devils 0 - CH 1

Mais immédiatement après, les Devils ont demandé une reprise vidéo afin de contester le but affirmant que Daniel Carr avait commis un hors jeu à l'entrée de la zone des Devils. Mais les officiels ont jugé que le patin de Carr était bel et bien sur la ligne bleue. But accordé à Carr, son cinquième de la saison et pénalité accordée aux Devils pour avoir retardé le match.

Quelques statistiques après 1 période

Tirs au but:

Devils: 8

CH: 7

Mises en échec:

Devils: 6

CH: 17

Revirements:

Devils: 3

CH: 5

2e période

Plus de détails à venir...