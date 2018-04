«On a trouvé le moyen de perdre» - Claude Julien

Profitant d’un double avantage numérique en fin de match, le Canadien de Montréal n’a pas été en mesure de tirer parti de cette occasion unique face aux Devils du New Jersey, dimanche soir.

Bien que ses joueurs aient subi une deuxième défaite en autant de soirs, l’entraîneur-chef Claude Julien était plus satisfait de l’effort des siens face aux Devils que lors de la défaite de 5-2 contre les Penguins, samedi soir.

«C’est une bonne performance pour l’équipe au complet. Carey Price a été très bon. On s’est bien battu, on a fait les bonnes choses. On a disputé un match dur et physique. On était meilleur dans les bagarres (pour la rondelle). J’avais d’ailleurs demandé à l’équipe d’être plus impliquée à ce niveau. C’est dommage parce que j’ai trouvé qu’on a joué un bon match. Encore là, on a trouvé le moyen de perdre», a dit Claude Julien, lors de son point de presse d’après-match.

Meilleurs en infériorité numérique

S'ils ont accordé un but alors qu'ils profitaient d'un jeu de puissance, le Canadien a tout de même mieux joué alors qu'il était à court d'un homme contre les Devils. Les adversaires ont profité de cinq jeux de puissances durant la rencontre qui ont tous été contrés par les unités en infériorité numériques du CH.

Julien était content que ses joueurs aient joué avec plus d’ardeur durant cette phase de jeu et qu'ils aient respecté le plan de match établi.

«Ça ne prend pas du talent, seulement de la volonté pour faire les bonnes choses. Les joueurs ont démontré ça ce soir.»