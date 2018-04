Grâce à 2 circuits de Justin Smoak, les Blue Jays défont les Yankees

Justin Smoak a claqué un grand chelem en huitième manche, son deuxième circuit de la journée, et les Blue Jays de Toronto sont venus de l'arrière pour battre les Yankees de New York 7-4, dimanche.

Après que Josh Donaldson eut reçu un but sur balles intentionnel pour remplir les sentiers, Smoak a envoyé un tir de David Robertson (0-1) par-dessus la clôture du champ centre.

«Il est l'un des meilleurs dans son domaine, alors tu sais que lorsque tu te présentes au bâton, ce sera difficile, a raconté Smoak au sujet de Robertson. J'ai simplement tenté de me battre et de me défendre.

«J'ai été capable d'obtenir un bon dernier élan sur le dernier lancer.»

Le puissant cogneur des Blue Jays (2-2) avait aussi frappé une longue balle de deux points en septième manche et il a obtenu trois des 12 coups sûrs de son équipe.

Tyler Clippard (1-0) a lancé pendant une manche en relève et Seung Hwan Oh s'est occupé de la neuvième pour enregistrer un premier sauvetage cette saison. La deuxième victoire consécutive des Blue Jays a permis à la troupe de John Gibbons de partager les honneurs de cette première série de la saison.

«Vous ne pouvez pas faire mieux que ce qu'il a fait aujourd'hui, a souligné le gérant de la formation torontoise, John Gibbons. Spécialement avec le match en jeu, avec un point de retard et deux retraits face à l'un des meilleurs releveurs du baseball majeur.»

Brandon Drury a cogné un circuit de deux points lors d'une troisième manche de quatre points des Yankees (2-2).

Le nombre de lancers du partant des Blue Jays Marcus Stroman était surveillé parce qu'il a subi une blessure à l'épaule droite pendant les matchs préparatoires. Il a peiné en première manche, donnant deux buts sur balles, mais il s'est sorti d'embarras en réussissant deux retraits sur des prises.

Les Blue Jays ont menacé en première manche, plaçant des coureurs aux extrémités de l'avant-champ, mais Sonny Gray a retiré trois frappeurs au bâton.

En deuxième manche, le receveur des Blue Jays Russell Martin a voulu tester le bras de l'imposant voltigeur de droite Aaron Judge, mais il a été épinglé au marbre. Kevin Pillar, qui était au troisième coussin, a contourné la plaque à la suite du simple de Devon Travis.

Stroman a été malmené en troisième manche. Il a accordé un but sur balles à Giancarlo Stanton alors que Didi Gregorius et Neil Walker ont suivi avec respectivement un double et un simple d'un point. Drury a ensuite envoyé la balle dans les gradins du champ centre-gauche pour son premier circuit de la saison.

«Je pense que c'est l'un de mes pires lancers à vie», a admis Stroman.

Stroman a terminé la rencontre en allouant quatre points, trois coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches. Il a malgré tout retiré huit frappeurs sur des prises.

Smoak a claqué sa première longue balle du match en septième manche, sur le deuxième tir de sa présence au bâton contre Tommy Kahnle. En huitième, alors que Martin, Aledmys Diaz et Donaldson se retrouvaient sur les buts, il a frappé le deuxième grand chelem de sa carrière.