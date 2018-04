«Il y a très peu d'espoir au sujet de la prochaine saison du Canadien»

Le Canadien est resté au fond de sa tombe dimanche soir et s'est approché à une défaite en temps réglementaire de son record d'équipe. Pis encore, il y a peu d’espoir que le Canadien soit une meilleure équipe l’an prochain, selon notre chroniqueur sportif Philippe Cantin.

Malgré un effort décent, le Canadien n'a pas été en mesure de préserver une avance d'un but en troisième période et a trouvé le moyen de perdre 2-1. Taylor Hall a inscrit le but gagnant en infériorité numérique dans un moment digne d'un des prétendants au titre de joueur par excellence de la Ligue nationale.

Grosso modo, le Tricolore a été fidèle à lui-même en offrant une triste performance en fin de match.

Avec seulement trois parties à jouer au calendrier régulier, le Tricolore devra pratiquement se transformer si l'organisation veut offir un meilleur spectacle l'année prochaine.

Les amateurs sont du moins en droit de se demander ce qu'il adviendra de leur formation d'ici la future campagne. Le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, pourra-t-il composer une meilleure équipe ?

D’après Philippe Cantin, rien n'est moins certains. Selon lui, le Canadien risque d’offrir plusieurs autres matchs médiocres l’an prochain.

«Marc Bergevin a fait du très bon travail au cours de ses trois premières saisons à la barre du Canadien. C’est ensuite que ça s’est gâté. […] Malgré tout, il y avait toujours un peu d’espoir jusqu'en en 2016. Mais, peut-on avoir de l’espoir pour 2018-2019 ? Les deux joueurs les mieux payés de l’équipe ont 30 ans et plus. Par ailleurs, ils n’ont pas connu une grosse saison.

«Le système des filiales a aussi ses limites. On peut souhaiter un bon choix au repêchage et un bon coup sur le marché des joueurs autonomes, mais ce n’est pas très [enthousiasmant] comme perspective.»

