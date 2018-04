Baseball: Smoak et Eaton à l'honneur

NEW YORK — Le premier but Justin Smoak, des Blue Jays de Toronto, a été nommé le joueur de la semaine dans la Ligue américaine, lundi.

Smoak a cogné sept coups sûrs dont deux circuits, incluant un grand chelem dimanche, contre les Yankees de New York. Il a présenté une moyenne de ,467 (sept en 15) et produit huit points en quatre matches: deux samedi et six dimanche, aidant les Blue Jays à diviser les honneurs de la série de quatre matches.

Dans la Ligue nationale, l'honneur est allé au voltigeur de gauche Adam Eaton, des Nationals de Washington.

Frappant pour ,615 (huit en 13, en trois matches), Eaton a aidé les Nationals à balayer les Reds, à Cincinnati.