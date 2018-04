Égalité au sommet de l'Association Est

TAMPA, Floride - Andrei Vasilevskiy a réalisé 33 arrêts, Braydon Coburn et Ryan Callahan ont tous les deux récolté deux mentions d'aide durant une séquence de trois buts en deuxième période et le Lightning de Tampa Bay a blanchi les Bruins de Boston 4-0, mardi.

Grâce à cette victoire, l'équipe de Jon Cooper a rejoint celle de Bruce Cassidy au sommet de la section Atlantique et de l'Association Est.

Brayden Point, Victor Hedman, Chris Kunitz et J.T. Miller ont sonné la charge du côté du Lightning, qui avait perdu quatre de ses cinq derniers matchs.

Le Lightning a été contraint de se débrouiller sans son joueur vedette, Steven Stamkos, qui a quitté la rencontre de dimanche contre les Predators de Nashville en raison d'une blessure au bas du corps. L'équipe n'a toujours pas annoncé si Stamkos serait en mesure de disputer les deux dernières rencontres de l'équipe en saison régulière.

Tuukka Rask a bloqué 32 rondelles pour les Bruins, qui affichaient un rendement de 5-0-4 à leurs neuf dernières rencontres. La formation de Boston a encore trois matchs à jouer d'ici la fin de la saison régulière, un de plus que le Lightning.

Il s'agissait du huitième blanchissage de Vasilevskiy depuis le début de la campagne et sa première victoire (1-4-1) en six duels face aux Bruins.

Devils 5 Rangers 2

À Newark, Taylor Hall et la recrue Will Butcher ont tous les deux marqué deux buts pour permettre aux Devils du New Jersey de s'approcher d'une première participation aux séries éliminatoires depuis 2012 en vertu d'un gain de 5-2 face aux Rangers de New York.

Les Devils sont à deux points de mettre un terme à leur disette après avoir signé un troisième gain de suite. Ils ont remporté six de leurs sept dernières rencontres.

Travis Zajac a amorcé la séquence de trois buts en première période en touchant la cible après 25 secondes, tandis que Keith Kinkaid a réalisé 22 arrêts. Butcher a profité de deux avantages numériques pour faire mouche. Hall a pour sa part inscrit son premier but de la rencontre avec l'avantage d'un homme et a récolté son 39e but de la campagne en battant Henrik Lundqvist lors d'un tir de pénalité.

Ryan Spooner et Kevin Hayes ont répliqué pour les Rangers, qui rateront les séries pour la première fois depuis la saison 2009-10. Lundqvist a repoussé 39 tirs.