Les Blue Jays écrasent les White Sox 14-5

TORONTO - Aledmys Diaz et Josh Donaldson ont claqué des circuits pour une deuxième soirée de suite, mardi, et les Blue Jays de Toronto ont remporté une quatrième victoire d'affilée en écrasant les White Sox de Chicago 14-5.

Diaz a frappé une longue balle de deux points en troisième manche et Donaldson a cogné un circuit de deux points en quatrième reprise pour permettre à J.A. Happ (1-1) d'obtenir la victoire.

La formation torontoise (4-2) a profité de la présence de Miguel Gonzalez (0-1) au monticule pour inscrire trois points. Les Blue Jays ont mis le match hors de portée lorsqu'ils ont inscrit sept points en huitième manche.

« C'est légèrement différent que lors des dernières années, a mentionné le gérant John Gibbons. Nous sommes un peu plus athlétiques et un peu plus rapides. C'est bien d'avoir une mentalité combative, mais tu dois rester intelligent. Nous allons nous placer en position de marquer à cause de ça. »

Les Blue Jays ne semblent pas avoir délaissé les circuits. Ils ont cogné au moins une longue balle lors de chacun de leurs six premiers matchs de la saison.

« Nous pouvons faire le travail à chaque position dans la formation, a ajouté Gibbons. C'est un très bon stade pour frapper des circuits. Nous allons en obtenir quelques-uns. »

Les White Sox (2-2) ont encaissé un deuxième revers d'affilée. Les Torontois tenteront de balayer la série de trois matchs mercredi soir.