L'homme derrière le masque (vidéo)

«Avec tous ces moments difficiles que nous avons vécus cette année, de voir la foule se lever et montrer son appréciation a beaucoup d'importance à mes yeux», a renchéri celui qui est normalement fort taciturne avec les représentants des médias.

Roy et Dryden le félicitent

En plus de quelques-uns des arrêts les plus spectaculaires de Price, la vidéo incluait des félicitations de la part de deux des plus grands prédécesseurs de Price, Patrick Roy, qui s'est exprimé en anglais, et Ken Dryden, qui l'a félicité dans les deux langues.

Price a vu les deux légendes sur la vidéo, mais ce n'est pas certain qu'il a pu saisir leurs compliments.

«C'était un peu difficile de les entendre, a-t-il lancé en souriant. J'ai eu le plaisir de rencontrer ces deux hommes, et le fait qu'ils aient pris le temps de m'envoyer des messages comme ceux-là a une grande signification.»

«Il n'y a pas de meilleur endroit»

Après le match, Price a passé de nombreuses minutes sur la patinoire à signer des autographes à l'intention de spectateurs qui avaient été invités sur la patinoire dans le cadre de ce dernier match à domicile.

Une fois dans le vestiaire, il a affirmé que Montréal demeurait un marché de hockey incomparable.

«Personne n'aime perdre et ce ne fut pas une année très plaisante. Mais de savoir que nous avons encore le soutien (des amateurs), c'est énorme. C'est certain que ça peut être difficile quand les choses ne vont pas bien, mais il n'y a pas de meilleur endroit quand les choses se passent bien.»