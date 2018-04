«Les partisans méritent mieux que ça» -Nicolas Deslauriers

Le Canadien a perdu à l'occasion de sa dernière partie de la saison au Centre Bell, un revers de 5-4 en prolongation face aux Jets de Winnipeg, une des équipes canadiennes qui peuvent encore espérer raptrier la Coupe Stanley.

Les hommes de Claude Julien, qui complèteront leur pénible saison à Detroit (jeudi) et Toronto (samedi), ont affiché un dossier final de 18-14-9 à domicile.

Parmi les joueurs qui n'ont pas grand-chose à se faire pardonner cette saison, Nicolas Deslauriers s'est montré amer de la défaite, mais aussi de la saison du club.

«On est vraiment déçu de la saison, on n'est pas dans les ''playoffs''. Les partisans méritent mieux que ça. Je sais que je suis arrivé un peu plus tard, mais je vois que c’est les meilleurs partisans ici. C’est décevant et on focus déjà sur l’an prochain pour faire sûr que ça se répète pas.»