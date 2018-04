Impact: la combinaison gagnante est le 5-3-2

Avant le match d’ouverture locale de l’Impact contre le Toronto FC, Rémi Garde en a surpris plus d’un en lançant sur le terrain une formation à cinq défenseurs, trois milieux et deux attaquants. Un schéma rarement utilisé par l’Impact au cours des années précédentes.

Mais ce n’est pas par hasard que la décision a été prise de jouer dans ce système. Curieusement, dans le 5-3-2, l’Impact est invaincu en deux matchs, ayant remporté deux victoires de suite par blanchissage, une première pour le onze montréalais depuis 2015.

C’est d’ailleurs Ignacio Piatti qui serait à l’origine du changement de philosophie.

À l'écoute des joueurs

«J’en ai parlé à Rémi après les deux premiers matchs. Je me sens plus à l’aise dans un rôle vraiment plus offensif que défensif. De son côté, Jeisson a joué à l’aile droite lors de son premier match, mais il est surtout un attaquant. Donc, ça fonctionne bien pour nous deux. À cinq défenseurs, ils sont suffisamment nombreux pour défendre et nous, on peut se concentrer sur l’attaque.»

Garde s’est dit être à l’écoute de ses joueurs.

«Oui, j’ai écouté ce qu’il avait à me dire. Ma porte est toujours ouverte aux joueurs qui ont des suggestions. Mais, je dois dire que je reçois plusieurs informations et c’est à moi de jongler avec le tout et prendre les meilleures décisions.»

Deux blanchissages en deux matchs

Les deux jeux blancs des derniers matchs coïncident avec l’arrivée d’un certain Rod Fanni. Le vétéran défenseur central semble avoir stabilisé la défensive montréalaise.

«Nous étions une défensive jeune avant, a expliqué l’arrière Victor Cabrera. Avec Fanni, on va chercher une expérience que l’on n’avait pas avant.»

Bush, qui a été crédité des deux derniers blanchissages, se dit aussi impressionné par le nouveau venu.

«Quand il est arrivé, je m’attendais à voir un joueur beaucoup plus lent. Quand tu regardes l’âge d’un joueur, parfois tu t’imagines des choses. Mais, visiblement, ce n’est pas le cas.»

Même lorsque la pression est forte, le grand défenseur ne semble pas perdre son sang-froid.

«C’est son expérience qui lui permet de demeurer si calme, a expliqué Garde. Nous avons beaucoup travaillé sur la défensive lors du camp pour tenter d’éviter les défauts de la saison dernière et nous sommes fiers du travail accompli. Mais il faut demeurer vigilant, les choses changent vite au soccer.»

Retours de Fisher et Mancosu… pas pour tout de suite

Bien que Kyle Fisher progresse bien, même mieux qu’anticipé, l’entraineur a indiqué qu’il en avait encore pour quelques mois avant de retrouver le terrain.

Pour sa part, Matteo Mancosu ressent un malaise à un mollet qui ne semble pas vouloir s’améliorer. Il ne sera pas disponible à nouveau ce weekend en Nouvelle-Angleterre.

Les prévisions météo ne sont pas très encourageantes en vue du match de vendredi soir au Massachusetts. On prévoit un mercure oscillant autour de deux degrés Celsius en soirée, avec un mélange de pluie et de neige.

Le match sera radiodiffusé sur les ondes du 98,5 FM dès 19h30.