Les Alouettes s'entraîneront en Floride

Les Alouettes de Montréal tiendront leur camp printanier au complexe Historic Dodgertown, à Vero Beach, en Floride, du 16 au 18 avril, a annoncé l'organisation par voie de communiqué mercredi.

Ce sera la première occasion du nouvel entraîneur-chef Mike Sherman de voir ses protégés à l'oeuvre sur le terrain. Sherman a été embauché le 20 décembre par le directeur général des Alouettes Kavis Reed. L'Américain de 63 ans est ainsi devenu le 24e entraîneur-chef des Alouettes, et il succède à Reed, qui a occupé le poste de façon intérimaire à la suite du congédiement de Jacques Chapdelaine, le 13 septembre.

Une trentaine de joueurs, évoluant principalement en attaque, prendront part à ce camp, dont les quarts Josh Freeman, Matt Shiltz et Drew Willy.

Freeman s'est joint aux Oiseaux le 13 janvier, après avoir accepté une offre de contrat de deux saisons. Le joueur de six pieds, six pouces et 240 livres devrait être le quart partant de l'équipe cette saison, après avoir effectué 61 départs en carrière dans la NFL, dont 59 avec les Buccaneers de Tampa Bay, qu'il a menés vers une fiche de 10-6 en 2010, sa première à titre de partant.

La formation montréalaise a terminé au dernier rang de la section Est en 2017 avec une fiche de 3-15 — la pire de son histoire — et elle a raté les éliminatoires pour une troisième saison consécutive.

Après avoir disputé deux matchs préparatoires, dont un à domicile contre les Tiger-Cats de Hamilton le 9 juin, les Alouettes commenceront leur saison en rendant visite aux Lions de la Colombie-Britannique le 16 juin.