La coupe Stanley perdra les noms de Maurice Richard et Gordie Howe

Afin de faire de la place pour les noms des futurs champions de la coupe Stanley, la LNH a annoncé qu’elle va retirer les noms des joueurs qui l’ont gagnée entre 1954 et 1965.

Chaque année lorsqu’une équipe de la LNH remporte la coupe Stanley, les noms des joueurs sont gravés sur celle-ci.

Au fil des ans, la coupe Stanley a pris du coffre, passant de 30 cm à près d’un mètre de haut.

Mais il est maintenant impossible de la faire plus haute puisqu’elle ne pourrait plus être soulevée à bout de bras par les joueurs au centre de la glace au terme des séries éliminatoires.

Pour pouvoir graver les noms des futurs champions, la LNH doit retirer ceux qui l’ont gagnée durant les années 1954 et 1965. Parmi les noms qui seront enlevés ce printemps, on retrouve ceux des légendaires Maurice Richard et Gordie Howe.

Mais ne vous inquiétez pas chers amateurs de hockey, les sections retirées seront envoyées au Temple de la renommée du hockey, à Toronto, afin d’être conservées et admirées.

(Source: TSN)