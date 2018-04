Le retour de Tiger Woods survolte les amateurs et professionnels 

Dès jeudi, les terrains d'Augusta seront envahis par les meilleurs golfeurs de la planète alors que le tant attendu tournoi des Maîtres se mettra en branle.

Et si on se fie aux analystes, cette édition du tournoi des Maîtres pourrait être l'une des plus relevées.

«Tout le monde ici est excité. Ils ont hâte que le tournoi commence, a indiqué le joueur de golf professionnel québécois, Dave Lévesque. L'atmosphère autour de Tiger Woods est électrique. Il n'y a pas un autre golfeur qui peut provoquer ça.»

Écoutez le compte rendu de Dave Lévesque qui est à Augusta: