Les Blues sont-ils en train de bousiller leur place en séries?

Duncan Keith a fait mouche en avantage numérique alors qu'il ne restait que 8,5 secondes à faire en troisième période pour propulser les Blackhawks de Chicago vers un gain de 4-3 devant les Blues de St. Louis, mercredi soir.

Cette défaite vient porter un dur coup aux Blues, qui tentent toujours de se tailler une place en séries éliminatoires.

Andreas Martinsen, Blake Hillman et Alex DeBrincat ont également fait bouger les cordages, tandis que Jean-François Bérubé a réalisé 30 arrêts. Les Blackhawks ont battu les Blues pour la première fois en trois affrontements cette saison.

Vladimir Tarasenko et Brayden Schenn ont tous les deux obtenu un but et une aide pour les Blues, qui ont perdu leurs quatre derniers matchs, glissant sous l'Avalanche du Colorado au classement pour obtenir le deuxième laissez-passer donnant accès aux séries.

Robert Bortuzzo a aussi marqué pour les Blues et Jake Allen a repoussé 22 tirs. Il s'agissait de sa 14e défaite consécutive.