Red Wings 2 Canadien 1 (deuxième période)

Le Canadien de Montréal dispute son avant-dernier match de la saison 2017-2018, jeudi, à Detroit, face aux Red Wings.

Antti Niemi est le gardien du Tricolore (28-39-13, 69 points) contre les Red Wings (30-38-12, 72 points) qui, comme l'équipe de Claude Julien, vont rater les séries éliminatoires.

C'est la première fois que le Canadien et les Red Wings ne participent pas aux séries la même année. L'une ou l'autre des deux formations s'était toujours qualifiée dans le passé.

Le déroulement du match

Il ne faut que 5 minutes et 46 secondes avant de voir le premier but du match, celui de Nicolas Deslauriers. Le 9e de la saison pour le Québécois. Des mentions d'aide à Noah Juulsen et Karl Alzner: 1-0 Canadien.

Les Red Wings créent l'égalité en fin de période, lorsque Dylan Larkin touche la cible à 18:49: c'est 1-1.

Un très bel échange en début de deuxième période permet à Tyler Bertuzzi de donner les devants aux Red Wings: 2-0 Detroit.

Plus de détails à venir...