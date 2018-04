«Ça a été une bonne saison pour Nicolas» - Claude Julien

Cinq points en quatre matchs. De penser que Nicolas Deslauriers aimerait plus souvent jouer contre les Red Wings de Detroit relève de l'évidence.

Pour la deuxième fois de la saison, Deslauriers a inscrit deux buts lors d'un match, portant son total à 10 réussites. Pas mal pour un joueur qui avait amorcé la saison dans la Ligue américaine avec le Rocket de Laval.

« Ça été une bonne saison pour Nicolas, a souligné l'entraîneur-chef Claude Julien. C'est un gars qui ne joue pas nécessairement en avantage numérique. Ses buts viennent à cinq contre cinq. Ce sont des situations où on a besoin de marquer plus de buts et il fait son travail de ce côté-là. Je pense qu'il réalise aussi quel est son rôle et il le fait bien. »

C'est toutefois Artturi Lehkonen, avec son 12e de la saison, qui a marqué le but victorieux en troisième période au terme d'une descente à trois-contre-un du Canadien.

« Pour gagner des matchs, tu as besoin de buts à des moments opportuns, a ajouté l'entraîneur. À des moments importants dans le match. C'est ce que Lehkonen a fait. »

Et contrairement à ce qu'à avancé un journaliste en interrogeant Julien, les chiffres présentés par Lehkonen cette saison n'ont rien à voir avec guigne de la deuxième année.

« Il a manqué beaucoup de temps en début de saison, et ça lui a pris du temps à rattraper l'équipe et les autres équipes dans la ligue. Ce n'est pas facile. Quand tu es absent au début de saison pendant un bon bout de temps, ça devient difficile à rattraper. C'est ce qu'on voit dans Lehkonen. Il semble qu'il a plus ou moins rattrapé et on commence peut-être à voir ce qu'on a vu chez lui l'an dernier.»