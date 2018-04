Les Sedin donnent la victoire aux Canucks à leur dernier match à Vancouver (vidéos)

VANCOUVER - Fin magique à Vancouver: à leur dernier match devant leurs partisans, Daniel Sedin a marqué suite à une passe de son frère Henrik, à 2:33 en prolongation, et les Canucks ont arraché une victoire de 4-3 aux dépens des Coyotes de l'Arizona, jeudi.

Daniel a marqué avec un tir frappé du coeur de la zone adverse, obtenant son 23e but de la saison (et son deuxième du match).

Richard Panik, des Coyotes, était au cachot pour avoir accroché.

Après le but vainqueur, les Suédois ont donné poignées de mains et accolades aux joueurs des Coyotes et aussi aux arbitres, sous les acclamations d'une foule comblée, dans laquelle se trouvaient notamment les parents et les deux frères des Sedin.