Les Penguins battent les Sénateurs 4-0 et s'assurent de l'avantage de la glace

PITTSBURGH — Sidney Crosby et Jake Guentzel ont fait mouche en faisant dévier la rondelle contre le gardien Craig Anderson en deuxième période, Casey DeSmith a repoussé 34 tirs et les Penguins de Pittsburgh ont défait les Sénateurs d'Ottawa 4-0, vendredi, s'assurant du même coup de l'avantage de la patinoire lors de la première ronde des séries éliminatoires.

Phil Kessel a ajouté son 34e but de la saison et Patric Hornqvist son 29e pour les Penguins.

Anderson a repoussé 19 tirs, mais a été battu deux fois sur des tirs décochés à partir de l'arrière de la ligne des buts. Les Sénateurs ont encaissé un neuvième revers en 11 sorties.

Crosby était posté tout près du poteau à côté d'Anderson quand il a fait rebondir la rondelle contre la jambière gauche du gardien et dans l'ouverture après 1:25 de jeu au deuxième vingt. Guentzel l'a imité six minutes plus tard après que le tir initial eut donné contre la bande.

Ce fut amplement suffisant pour DeSmith, qui a inscrit un premier blanchissage à sa fiche.