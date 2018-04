Les Ducks améliorent leur rang en ayant raison des Stars

ANAHEIM, Calif. — Jakob Silfverberg a récolté un but et deux aides et les Ducks d'Anaheim ont vaincu les Stars de Dallas 5-3, vendredi soir, pour signer un neuvième gain en 11 parties.

Josh Manson et Andrew Cogliano ont ajouté un but et une assistance chacun pour les Ducks, qui ont devancé les Kings de Los Angeles par un point pour la troisième position de la section Pacifique.

Rickard Rakell et Derek Grant ont aussi enfilé l'aiguille pour les Ducks, qui ont terminé la saison avec sept victoires de suite au Honda Center. Ils n'y ont perdu qu'un seul match en temps réglementaire depuis le 23 janvier.

Ryan Miller a réalisé 23 arrêts pour obtenir une 369e victoire en carrière dans la LNH, égalant Tom Barrasso au deuxième rang des gardiens américains.

Jamie Benn a amassé un but et une mention d'aide pour les Stars. Marc Methot et Radek Faksa ont aussi fait bouger les cordages alors que Mike McKenna a stoppé 28 rondelles.