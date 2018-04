Pour une dernière fois

Les joueurs du Canadien de Montréal vont clore leur saison ce soir, en affrontant les aux Maple Leafs à Toronto.

Le Tricolore (29-39-13) mettra ainsi un terme à une campagne de misère. Le club a certainement connu l’une des pires saisons de son existence.

L’équipe montréalaise, qui est au 28e rang du classement général de la Ligue nationale (LNH), est exclue des séries éliminatoires depuis belle lurette.

Elle n’a qu’un point d’avance sur les pauvres Coyotes de l’Arizona. Ce sont les Sabres de Buffalo qui croupissent dans les bas-fonds du circuit Bettman avec 62 points.

Ce duel entre le Canadien et les Maple Leafs de Toronto n’a aucune incidence sur la saison du Tricolore. Elle a toutefois un petit impact sur les chances du club d’obtenir le premier choix au prochain repêchage amateur.

Contrairement au Tricolore, les Maple Leafs (48-26-7), connaissent une excellente campagne en vertu de leurs 103 points. Ils joueront aussi leur dernier match en saison régulière, ce soir.

Ils sont assurés du troisième rang de la section Atlantique.

On ne connait pas encore l’adversaire des Maple Leafs en séries. Tout dépendra du résultat éventuel du match impliquant le Lightning de Tampa Bay et les Hurricanes de la Caroline, et celui entre les Bruins de Boston et les Sénateurs d’Ottawa. Ces deux parties seront disputées ce soir.

Au classement général, le Lightning a 112 points et les Bruins ont 110 points. L’une de ces deux équipes affrontera Toronto sur les séries éliminatoires.

Carey Price devrait garder le filet du Canadien. Il fera face à Frederik Andersen.

La rencontre sera radiodiffusée sur les ondes du réseau Cogeco Média à compter de 18 h 30, incluant l'émission d'avant-match avec Martin McGuire et Dany Dubé.

L’alignement des deux formations à l’entraînement matinal

Le Canadien

Paul Byron - Jonathan Drouin - Brendan Gallagher

Alex Galchenyuk - Jacob de la Rose - Artturi Lehkonen

Kerby Rychel - Logan Shaw - Nikita Scherbak

Nicolas Deslauriers - Michael McCarron - Daniel Carr

Jordie Benn - Jeff Petry

Karl Alzner - Noah Juulsen

Mike Reilly - Brett Lernout

Carey Price

Antti Niemi

Les Maple Leafs

Zach Hyman - Auston Matthews - William Nylander

Patrick Marleau - Nazem Kadri - Mitch Marner

James van Dreamsdyk - Tyler Bozak - Connor Brown

Leo Komarov - Tomas Plekanec - Kasperi Kapanen

Morgan Rielly - Ron Hainsey

Jake Gardiner - Nikita Zaitsev

Travis Dermott - Roman Polak

Frederik Andersen

Curtis McElhinney