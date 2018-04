Les Red Sox de Boston écrasent les Rays de Tampa Bay 10-3

Xander Bogaerts a réussi le premier grand chelem par un joueur des Red Sox de Boston depuis la fin de la saison 2016 et produit un sommet personnel de six points, samedi après-midi, et les Rays de Tampa Bay ont baissé pavillon 10-3.

J.D. Martinez a cogné son premier circuit depuis qu'il a accepté un contrat de cinq saisons d'une valeur de 110 millions $US pendant le camp d'entraînement. Rafael Devers a aussi étiré les bras.

Pour la deuxième fois de l'histoire de la concession, les Red Sox ont perdu leur premier match avant de gagner leurs sept suivants. La dernière fois, c'était en 1904, et les Red Sox avaient remporté le championnat de la Ligue américaine.

Les Rays ont subi une septième défaite d'affilée et connaissent le pire début de saison de leur histoire, après être venus de l'arrière pour vaincre les Red Sox lors de leur match d'ouverture à domicile.

Le joueur d'avant-champ des Rays Daniel Robertson a été parfait en huitième manche, après avoir forcé les frappeurs des Red Sox à soulever deux ballons à l'avant-champ et un autre au champ extérieur.

Rick Porcello (2-0) a concédé trois points et six coups sûrs, en plus d'avoir retiré sept frappeurs sur des prises en sept manches et un tiers sur la butte.

Jake Faria (0-1) a distribué un sommet personnel de huit points, et il n'a enregistré que cinq retraits pour les Rays.

Orioles 3 Yankees 8

Sonny Gray a été efficace pendant six manches, Miguel Andujar a brisé l'égalité à l'aide d'un ballon-sacrifice et les Yankees de New York ont défait les Orioles de Baltimore 8-3.

Le pointage était de 3-3 en sixième manche quand Andujar a permis à Didi Gregorius de croiser le marbre sur un ballon-sacrifice.

Plus tard dans la manche, Austin Romine a frappé un ballon à l'entre-champ droit et la balle a rebondi contre le gant du premier-but Chris Davis, permettant à Tyler Austin de marquer et mettant fin à la journée de travail de Chris Tillman (0-2).

À son 200e départ en carrière, Tillman a accordé cinq points, huit coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches et un tiers. Il présente un dossier de 0-9 avec une moyenne de 8,32 depuis le 7 mai dernier.

Pendant ce temps, Gray (1-0) limitait les Orioles à trois points, quatre coups sûrs et deux buts sur balles. Il a été appuyé par Jace Peterson, qui a signé un contrat des Ligues majeures avant la rencontre. Avec des coureurs aux deuxième et troisième coussins et deux retraits en sixième manche, Peterson a tout juste saisi la balle frappée en flèche par Pedro Alvarez avant de cogner durement contre le mur au champ gauche.