Trois coups d'avance pour Patrick Reed au Tournoi des Maîtres

AUGUSTA, Georgie - Après avoir été rejoint en tête par Rory McIlroy, Patrick Reed a recommencé à accumuler les oiselets, samedi, au Tournoi des Maîtres.

Au terme de 18 trous disputés sous une pluie persistante, Reed a remis une carte de 67, cinq coups sous la normale, afin de boucler les trois premières rondes avec 202 coups à sa fiche, soit 14 sous la normale. Reed a donc joué 69, 66 et 67 en succession. En dépit de cette excellente performance, trois golfeurs ont fait mieux que lui, samedi.

L'Irlandais McIlroy, l'Américain Rickie Fowler et l'Espagnol Jon Rahm ont réalisé des parcours de 65. McIlroy (205) aura donc trois coups de retard, dimanche, quand s'amorcera le dernier parcours, avec Fowler (207) et Rahm (208), respectivement à cinq et six coups du meneur.

Série d'oiselets

McIlroy a inscrit un aigle au huitième trou, une normale-5, mais Reed a répliqué avec trois oiselets consécutifs lors des huitième, neuvième et 10e trous à l'Augusta National. Reed détenait trois coups d'avance sur McIlroy avec un trou à jouer lors de sa troisième ronde. Rickie Fowler vient au troisième rang provisoire, à quatre coups de Reed.

C'était la cinquième fois en 46 trous que Reed connaissait une séquence de trois oiselets consécutifs. Le Texan âgé de 27 ans vise un premier titre majeur.

Terminé pour Woods

Pour sa part, Tiger Woods grimpera - au classement mondial, pas au tableau du Tournoi des Maîtres. Woods devrait percer le top-100 mondial pour la première fois depuis belle lurette à la suite du premier tournoi majeur de la saison.

L'Américain a joué la normale (72) samedi et se trouve à plus-4 (220) au pointage cumulatif. Il a de nouveau éprouvé des ennuis avec ses fers, notamment au niveau de la distance. Woods noté que son élan « est tout simplement erratique avec (mes) fers ».

Le vétéran âgé de 42 ans dispute le Tournoi des Maîtres pour la première fois depuis 2015. Il est de retour au jeu à la suite d'une quatrième intervention chirurgicale au dos. Il a commencé la semaine au 103e rang mondial, mais devrait grimper de quelques échelons après avoir franchi le seuil de qualifications pour les rondes du week-end à ce tournoi majeur.

Woods a mentionné qu'il « travaille graduellement là-dessus, peaufine (son jeu) tranquillement », avant d'ajouter « ça s'en vient ».

Woods ne gagnera pas son cinquième veston vert et a dit qu'il avait un objectif bien plus modeste pour la ronde finale dimanche: « jouer la normale, ou un peu en dessous. J'espère que j'y arriverai ».

Phil Mickelson n'a guère fait mieux que son rival. Le vétéran a inscrit un score de 74 et se retrouvait à plus-7 (223) avant la ronde finale.