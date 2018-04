Trois buts pour Giroux et une place en séries pour les Flyers

PHILADELPHIE - Claude Giroux a marqué trois buts et les Flyers de Philadelphie ont assuré leur qualifications pour les séries éliminatoires, samedi, grâce à une victoire de 5-0 face aux Rangers de New York.

Les Panthers de la Floride avaient encore de minces chances d'arracher le dernier laissez-passer pour le tournoi printanier des mains des Flyers, mais Giroux s'est assuré de ne pas vivre ce scénario.

Le capitaine des Flyers a inscrit ses 32e, 33e et 34e buts de la saison et il a conclu la campagne avec 102 points, deux sommets personnels.

Michael Raffl a amassé un but et une aide et Ivan Provorov a aussi touché la cible pour les Flyers. Sean Couturier a récolté deux mentions d'aide et Brian Elliott a repoussé 17 lancers pour réussir un premier blanchissage cette saison, un 37e en carrière.

Du côté des Rangers, Henrik Lundqvist a accordé cinq buts sur 40 tirs.

Les Rangers terminent la saison au dernier rang de la section Métropolitaine et ils ne participeront aux séries éliminatoires pour une première fois depuis la campagne 2009-10.

Raffl et Giroux ont inscrit les troisième et quatrième buts des Flyers dans un intervalle de six secondes tard en deuxième période, un record d'équipe pour les deux buts les plus rapides.