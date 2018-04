«On s'attendait à faire face à des défis» - Claude Julien

La saison de misère du Canadien de Montréal a pris fin avec une 40e défaite en temps réglementaire, samedi, égalant ainsi un triste record de médiocrité pour l'équipe. Pas le genre de choses que l'on prévoit au début du calendrier régulier au mois d'octobre.

« Au début de la saison, on savait qu'on faisait des changements pour le futur, a dit l'entraîneur-chef Claude Julien. On s'attendait, je l'ai toujours dit, à faire face à des défis en cours de route. Mais il y en a eu beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait, à cause des blessures et des gars qui n'ont presque pas joué de la saison.

« On va se retrousser les manches et on espère que la malchance qui nous a suivis une bonne partie de la saison va être chose du passé. »

L'entraîneur assure qu'il a adopté une attitude constructive durant la saison.

« J'ai eu l'occasion de voir des joueurs qui étaient à Laval, qui se sont faufilés dans notre formation, et ça ma donné l'occasion de les évaluer. En même temps, on a fait beaucoup d'enseignement avec les jeunes joueurs. Ce n'est pas le manque d'effort, mais nous ne sommes pas rendus là où on veut être. »

« Selon mon expérience personnelle, j'ai toujours plus appris dans les moments difficiles que dans les moments faciles. Et qu'on soit un joueur ou un entraîneur, on ne cesse jamais d'apprendre. On va retirer une leçon de cette saison. »