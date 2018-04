Un triste record pour le Canadien et un exploit pour les Predators

La saison de misère du Canadien de Montréal a finalement pris fin samedi soir avec une 40e défaite en temps réglementaire, un record d'équipe.

Les joueurs du Tricolore ont vu l'édition 2017-18 s'ajouter dans le livre des records de l’équipe aux côtés de celles de 1983-84 et de 2000-01, au chapitre des défaites à la régulière.

Le Tricolore (28-40-13, 71 points) égale en effet son plus grand nombre de revers en temps réglementaire de son histoire établi deux fois, en 2000-2001 et 1983-1984.

Et avec 71 points au classement, les hommes de Claude Julien n’obtiennent qu’un point de plus que lors de cette saison 2000-2001 (70), ce qui représente son plus bas total lors d’un calendrier de 82 matchs.

Le Canadien, qui termine la saison au 14e rang de l'Association de l'Est, ne participera évidemment pas aux séries éliminatoires. La formation en est exclue une deuxième fois en trois ans.

Le propriétaire Geoff Molson a déjà mentionné que chaque aspect de l'équipe sera évalué et qu'il devrait y avoir des changements.

Tout baigne pour les Predadors

Au moment où le supplice du Canadien est fini, ses amateurs doivent s'accomoder d'une autre statistique relativement frustrante : l’équipe de P.K. Subban, échangé aux Predators de Nashville en retour de Shea Weber, en juin 2016, a terminé la saison régulière au premier rang du classement général de la Ligue nationale.

En effet, ils sont assurés de finir en première position du circuit Bettman, devant les Jets de Winnipeg (114 points), le Lightning de Tampa Bay (113 points) et les Bruins de Boston (112 points). Mentionnons que les Bruins ont encore un match à jouer contre les Panthers de la Floride, ce soir.

Avec une récolte de 117 points cette saison, les Predators (53-18-11) ont établi un record de concession.

Ce double exploit accompli par les Predators fera peut-être réfléchir le directeur général du Tricolore, Marc Bergevin…