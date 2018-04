Woods enchaîne les oiselets en ronde finale du Tournoi des Maîtres

AUGUSTA, Ga. - Tiger Woods a réussi son plus grand nombre d'oiselets au cours d'une même ronde cette semaine au Tournoi des Maîtres.

Woods a réalisé son quatrième de la journée lorsqu'il a calé un coup roulé de quatre pieds au 13e trou, une normale-5. Il aurait pu obtenir un aigle, mais il a raté son premier coup roulé de 17 pieds sur une pente descendante et a dû se contenter d'un oiselet.

L'Américain âgé de 42 ans pointe à moins-1 en ronde finale, et à plus-3 pour le tournoi. Il a enregistré quatre oiselets et trois bogueys. Le quadruple champion du Tournoi des Maîtres avait obtenu trois oiselets en première ronde, deux en deuxième et trois en troisième.

Il tente de conclure une première ronde sous la normale cette semaine.

Le meneur à moins-14, Patrick Reed, et son plus proche poursuivant, Rory McIlroy, à moins-11, prendront le départ au cours de l'après-midi.