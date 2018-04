Reconstruction ou pas, le problème du CH , c'est le recrutement, selon Dany Dubé

À quelques heures du bilan de fin de saison de la saison des Canadiens de Montréal tel qu'il sera décrit par ses dirigeants, les experts hockey du 98,5 Sports ont révélé ce qu'ils souhaiteraient entendre de leur part.

Pour un, Ron Fournier, l'animateur de l'émission «Bonsoir les sportifs», Ron Fournier, s'attend à des changements importants au cours des prochains mois.

Le chroniqueur Alain Crête estime de son côté, qu'en référence à la possibilité de repêcher parmi les premiers, que ce n'est pas parce qu'on a l'opportunité de choisir un jeune de premier plan que cela assurera le succès du club à moyen ou à long terme.

Dany Dubé identifiait d'ailleurs le recrutement et le manque de relève comme principales lacunes de l'organisation et que le Tricolore devra rapidement se forger une identité et y tenir pour se sortir du marasme et du climat malsain qui persitent dans l'entourage du club, sur et hors glace.