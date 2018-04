«Nous sommes demeurés solidaires les uns des autres» - Galchenyuk

Au terme d'une saison difficile, les joueurs du Canadien de Montréal ont rencontré les membres de la presse, lundi au Centre d'entraînement de Brossard, afin de dresser le bilan de la campagne 2017-18.

Depuis le dernier match du Canadien, samedi soir dernier, de nombreux experts et analystes hockey se sont exprimés sur les lacunes à corriger chez le Tricolore d'ici le début de la prochaine saison.

Lundi, c'était au tour des joueurs du Canadien de s'exprimer sur cette misérable saison.

Voici quelques-uns de leurs propos:

Noah Juulsen

«Personnellement, la saison s’est bien déroulée. De me faire rappeler, de disputer ma première partie dans la LNH, ça m’a donné une grosse dose de confiance. La saison prochaine, je devrai travailler fort pour obtenir un poste, rien ne me sera donné parce que j’ai joué cette saison.

«Je dois améliorer ma force physique et la vitesse de mes décisions. Ils veulent que je sois un défenseur qui bouge la rondelle rapidement.

Ce qu’il a appris cette saison au sujet de la LNH.

«Tu ne réalises pas à quel point la LNH est rapide quand tu regardes les matchs à la télévision. Sur la glace, c’est beaucoup plus rapide. Je pense que je me suis bien débrouillé, surtout avec l’aide de Karl Alzner. J’ai appris beaucoup de lui. C’est un défenseur efficace qui effectue des jeux simples. Ça m’a montré que tu n’as pas besoin de faire des jeux en dentelles.

Le jeune défenseur s'est dit fier du rendement de l’équipe au cours des derniers mois. Il estime qu’ils ont toujours bataillé ferme et qu’ils ont rarement été déclassés.

«Comme groupe, ça démontre le caractère de notre équipe et notre engagement envers l'équipe.»

Alex Galchenyuk

Arborant un t-shirt avec l'inscription Thank you Thank you Thank you, Alex Galchenyuk s'est amené devant les nombreux micros de la presse.

«C'est difficile d'avoir une satisfaction personnelle au terme de cette saison, car tu priorises toujours les succès de l'équipe. Je suis certain qu'il n'y a aucun joueur de satisfait. Ç'a été une saison difficile et on doit rebondir. On pourrait passer la journée à essayer d'analyser ce qui a mal été, mais nous devons être meilleurs tout simplement. Je suis une personne positive, ça ne sert à rien de s'épancher sur le négatif trop longtemps. Je suis déjà concentré sur la prochaine saison et j'ai déjà hâte de vous reparler la saison prochaine.»

Malgré l'adversité vécue, Galchenyuk estime que les joueurs ont bien répondu.

«Nous sommes demeurés solidaires les uns des autres. On a toujours bataillé fort. Tout au long de la saison, nous avons été en mesure d'offrir du bon hockey, mais nous devons apprendre de ça. De nombreux jeunes joueurs ont disputé des parties cette saison. Plusieurs d'entre eux ont joué du très bon hockey. Ils ont pris de la maturité et c'est bien pour le futur de l'équipe.

Quant aux leçons qu'il a lui même apprises, Galchenyuk affirme qu'elles sont nombreuses.

«J'ai amélioré mon jeu de différentes façons et je vais continuer de travailler ça.»

L'attaquant a également confirmé qu'il ne prendrait pas part au Championnat du monde. Quant à savoir s'il avait reçu ou non une invitation pour y participer, Galchenyuk a simplement dit: «Je n'y vais pas».

Charles Hudon

L'attaquant québécois a confié qu'il avait trouvé difficile d'être blessé au genou durant sa saison recrue avec le Canadien.

«On a vu que c'était difficile à prendre pour les partisans. Mais ils ne peuvent pas imaginer à quel point ça été difficile pour nous autres ici. Il y a eu des hauts et des bas, plus de bas que de hauts. Ça joue beaucoup sur le mental d'une équipe. Je suis quelqu'un qui veut gagner. De ne pas faire partie des séries, c'est vraiment difficile pour moi.

«Personnellement, tous les gars vont se regarder dans le miroir et on va voir ce qu'on peut changer pour la saison prochaine.»

Bonne nouvelle, par contre, pour Charles Hudon qui n'aura pas besoin de passer sous le bistouri pour soigner sa blessure, seul du repos a été prescrit par l'équipe médicale.

Malgré tout, il demeure positif face à la nouvelle étape qu'il a franchie cette saison avec le Tricolore.

«C'était un rêve pour moi. Pour un jeune Québécois, d'être avec le Canadien de Montréal... et je l'ai vécu à 100%. J'ai quand même été satisfait de ma saison, mais je veux plus de points, plus de buts, je veux être meilleur, je veux vraiment démontrer que je fais partie de la Ligue nationale. Je vais faire en sorte d'être prêt cet été.»

Plus de détails à venir...