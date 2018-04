«Le statut quo n’est pas acceptable» - Geoff Molson

Visiblement ému, le propriétaire Geoff Molson a rencontré les membres de la presse, lundi, afin d’expliquer ce qu’il allait faire dans les mois à venir pour ramener une culture gagnante à Montréal.

Geoff Molson avait la voix éteinte quand il a commencé son allocution. Il a transmis ses condoléances à la suite de la tragédie routière qui a décimé une équipe de hockey junior en Saskatchewan.

«Nos pensées et nos prières accompagnent les parents, les frères et soeurs et les familles et amis des victimes de cette tragédie», a-t-il dit.

Tout évaluer

Puis, il a amorcé son bilan avec les mots suivants:

«Il va sans dire que je suis, nous sommes extrêmement déçus de notre saison. Lorsque ça ne va pas bien, nous avons l'opportunité d'évaluer à nouveau tout ce que nous faisons avec pour objectif de débuter la prochaine saison en étant meilleur et de mieux bâtir pour les années à venir. Le statut quo n’est pas acceptable. Nous sommes le club avec la plus riche histoire et pour nos partisans, nous devons ramener les Canadiens au normes d'excellence qui nous ont toujours définis. Nous devons ramener la culture de la victoire que nous n'avons pas vue cette saison.»

Une promesse

S'adressant particulièrement aux partisans, il leur a promis que son organisation et ses joueurs seraient meilleurs, autant sur la patinoire qu'à l'extérieur de la glace.

«Sur la glace, des changements seront requis et nous avons l'intention de revoir l'ensemble de l'organisation avec pour objectif de s'améliorer.»

Meilleur plan de communication

À titre d'exemple d'améliorations hors glace, le propriétaire a indiqué que les communications avec les partisans allaient être optimisées.

«Aussi, au Centre Bell, la saison prochaine, l'expérience des amateurs sera nouvelle et améliorée.»

Il a terminé son allocution en remerciant les partisans du club.

«Merci d'être fidèles à vos Canadiens et pour l'appui que vous avez démontré tout au long de cette saison très difficile. Merci.»

Assis à ses côtés, le directeur général Marc Bergevin a alors pris la parole pour commenter la dernière saison de son équipe.