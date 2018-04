«Comme DG, je prends ma part de responsabilité» - Marc Bergevin

Le directeur général du Canadien de Montréal s’est adressé aux membres de la presse lundi. Selon le DG, la saison a été décevante du début à la fin.

L’émotion était à fleur de peau lors du point de presse conjoint du directeur général Marc Bergevin et du propriétaire Geoff Molson.

Après une brève allocution, Geoff Molson a laissé la parole à son DG qui a commencé par transmettre ses plus sincères sympathies aux familles et amis des joueurs des Broncos de Humboldt, tués lors du terrible accident de route, vendredi dernier.

«Il y avait un Marc Bergevin, un Carey Price et un Shea Weber dans cet autobus et c’est une tragédie pour ses joueurs qui étaient à la poursuite de leurs rêves. Mes prières et mes pensées vont aux membres de leurs familles. »

Saison décevante

Avant de répondre aux questions des nombreux journalistes présents dans la salle de presse du Complexe sportif Bell de Bossard, Marc Bergevin a énoncé quatre points importants :

1. «La saison a été décevante du début à la fin. C’est inacceptable.»

2. «Des changements seront nécessaires.»

3. «Une évaluation complète du secteur hockey sera faite.»

4. «Comme DG, je prends ma part de responsabilité.»

