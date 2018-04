«Je suis vraiment chanceux de pouvoir jouer au Centre Bell» - Drouin

Impossible de faire le bilan d'une fin de saison avec un joueur québécois du Canadien sans parler de la pression énorme qui prévaut à Montréal. Encore plus vrai quand le Québécois en question vient de disputer sa première saison avec le Tricolore.

Jonathan Drouin admet que les insuccès de l’équipe ont été difficiles à vivre mentalement, mais il ne regrette pas son arrivée au sein du Canadien et son expérience au poste de centre.

« Ce n'est pas comme le monde pense. J'ai eu du plaisir avec ça, a dit Drouin. J'arrive à l'aréna, c'est amusant. C'est une belle place pour jouer. Je suis vraiment chanceux en tant que Québécois de pouvoir jouer au Centre Bell.

« En Floride et à Montréal, la pression va changer. Quand tu joues à Montréal et que tu es Québécois, tu vas avoir une pression, c'est certain. À Tampa, il y a moins de monde qui regarde les matchs, il y a moins de médias, c'est différent. Ça peut me servir de carburant. Il y a des jours où c'est l'inverse. Mais si tu es capable de t'en servir de la bonne façon, ça peut t'aider dans plein de choses. »

Relativement à ses déplacements de l'aile au centre, Drouin estime que ça va lui servir.

« Je pense qu’à la fin de la saison, je me sentais plus confortable dans le cercle des mises en jeu. Au début de l’année, j’aurais peut-être mieux aimé jouer à l’aile, mais je suis content d’avoir ça dans mon répertoire. Je suis maintenant confortable avec les deux (positions).»

Été difficile pour les Québécois?

Lorsque questionnés à savoir s’ils allaient trouver difficile de passer l’été au Québec après une saison aussi misérable, les joueurs québécois du Canadien ne se sont pas défilés.

« Je suis quelqu’un qui fait face à la musique, je ne vais pas me cacher ou trouver des excuses. Si quelqu’un veut m’en parler, je vais être le premier à vouloir vous en parler aussi », a dit Charles Hudon.

« C’est sûr que ça va être moche parce que je suis vraiment fier de jouer pour le Canadien. Mais ça fait partie de la game et tant mieux si c’est moche, les gars, on ne veut pas revivre ça. Ça va être à nous de répondre l’an prochain», a pour sa part expliqué Phillip Danault qui s’attend à des changements au sein de la formation.

« Une saison comme ça à Montréal, c'est inacceptable. Oui, il va y avoir des changements, mais je ne suis pas dans la tête de Marc Bergevin. Mais ça va être pour le mieux. On a confiance en lui. »