«Je n'ai vraiment pas eu de fun cette année» - Marc Bergevin

De passage dans les studios du 98,5 FM lundi soir, le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, a été bien plus en profondeur qu’il ne l’avait fait au point de presse en après-midi, relativement au bilan de l’équipe.

Interrogé par l’animateur Mario Langlois aux Amateurs de sports quant à savoir si la saison qui vient de se terminer lui a fait mal, personnellement, le patron du département hockey ne s’est pas défilé.

« Énormément. C’est venu me chercher… quand on parle à nos partisans. Je sais qu’ils ont eu une année très difficile parce qu’il y a de la passion à Montréal. Je te le dis… Je n’ai vraiment pas eu du fun cette année. Du début à la fin.

« Il y a deux ans, on a eu un bon de début de saison, Carey (Price) s’es5t blessé. On s’est battu un bout de temps. Cette année, on ne s’est jamais battus et pour moi, c’est inacceptable. Ça a vraiment été me chercher. Moi j’ai souffert, nos partisans ont souffert, l’organisation a souffert. »

Bergevin précise qu’il n’a pas été affecté par les critiques, parce que ça fait partie de son travail.

« Je, Marc Bergevin, directeur général des Canadiens de Montréal, méritais de me faire critiquer. Je suis la tête de l’organisation hockey. Tout revient sur mes épaules et c’est ça mon poste. Si je ne suis pas prêt à accepter les critiques, je ne suis pas le gars pour la job. Les critiques, je les mérite ».

Au plan hockey, Bergevin a ciblé quelques aspects qui ont fait défaut à son club.

« Ce qui a fait le plus mal, c’est de voir l’équipe qui n’a pas répondu… Qui n’a pas joué comme une équipe. Je prends l’exemple d’un orchestre. À l’orchestre symphonique de Montréal, s’il y a trois, quatre, cinq gars qui ne jouent pas les bonnes notes, ça va paraître tout de suite.

« Il y a tellement de parité de nos jours dans la Ligue nationale. Regarde la Floride (Panthers). Ils ont manqué les séries par un ou deux points. Mais cette année, nous autres , on n’était même pas proches d’être là. »