Radulov: «le contrat qu'il a signé à Dallas, on lui a offert» - Bergevin

« Est-ce que Marc Bergevin voulait (Alexander) Radulov à Montréal? À 100 pour cent! »

Le directeur général du Canadien de Montréal a voulu crever l’abcès une fois pour toutes avec l’animateur Marion Langlois, lundi, relativement au fait que le Russe a préféré poursuivre sa carrière à Dallas plutôt qu’à Montréal.

« Il y a des choses que je ne peux pas dire (durant la saison), mais aujourd’hui, je peux les dire : le contrat qu’il a signé (à Dallas), on lui a offert. »

- Je sais, a répondu l’animateur. Pas la même fiscalité…

« Non, non, a interrompu Bergevin. Exactement le même contrat. »

- Et si tu lui avais offert deux mois avant?

« O.K. On va se dire les vraies affaires. J’ai rencontré l’agent d’Alexander Radulov à New York, en janvier, pendant la pause du match des étoiles qui était présenté à Los Angeles.

« À l’époque, son agent était clair : « on veut huit ans » (de contrat). Il n’a pas démordu du contrat de huit ans avant juin… Ça, c’est clair, et je ne mens pas. »

-Et quand tu as senti qu’il était prêt à plier (pour la durée)?

«Là, on a travaillé avec le terme et je lui ai fait la même offre qu’il a finalement acceptée à Dallas. Ça, c’est la pure vérité. Est-ce que je devrais donner un million de plus (par saison) à un joueur pour jouer à Montréal? Je ne peux pas faire ça. »

