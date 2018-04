Un grand chelem de Donaldson assure la victoire aux Blue Jays

BALTIMORE - Steve Pearce a frappé un circuit lors d'un troisième match consécutif, Josh Donaldson a réussi un grand chelem en neuvième manche et les Blue Jays de Toronto ont malmené les Orioles de Baltimore 7-1 lundi soir devant 7915 spectateurs — la plus petite foule de l'histoire du Camden Yards.

Le thermomètre indiquait 6,6 degrés Celsius, et une faible pluie intermittente a rendu les conditions de jeu encore plus misérables. Dans ces circonstances, il n'est pas étonnant que le match se soit déroulé devant la plus petite foule de l'histoire du stade, abaissant du même coup la marque établie le 12 avril 2010, alors que le match entre les Orioles et les Rays de Tampa Bay avait attiré seulement 9129 spectateurs.

Évidemment, ces statistiques excluent le match du 29 avril 2015, puisque les Orioles avaient accueilli les White Sox de Chicago à huis clos en raison des problèmes de sécurité publique qui ébranlaient Baltimore à cette époque.

J.A. Happ (2-1) a accordé cinq coups sûrs et un point en six manches au monticule, en plus d'avoir retiré neuf frappeurs sur des prises. Le droitier a présenté une fiche de 0-3 contre les Orioles la saison dernière.

Dylan Bundy (0-1) a distribué quatre coups sûrs et deux points en sept manches de travail, et il a fait fendre l'air à 10 frappeurs. Le droitier affiche une moyenne de points mérités de 1,35 en trois départs, mais n'a toujours pas savouré la victoire.

Manny Machado a riposté avec une longue balle en solo en troisième manche pour les Orioles, qui ont laissé 12 coureurs sur les buts.