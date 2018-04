Quelle équipe remportera la coupe Stanley?

Les 16 équipes sont maintenant connues et prêtes à amorcer leur danse printanière afin de mettre la main sur la précieuse coupe Stanley. Place aux séries qui s'amorceront mercredi dans la LNH.

Trois fois de suite

Les Penguins de Pittsburgh ont la possibilité de réussir un exploit en remportant une troisième coupe Stanley de suite. Seuls les Islanders de New York ont fait mieux quand ils ont soulevé le précieux trophée à quatre reprises de 1980 à 1983.

Une première

La saison inaugurale historique des Golden Knights de Vegas leur a permis de devenir la première équipe sportive professionnelle, tous sports confondus, à terminer au premier rang de leur division à leur arrivée chez les professionnels.

Vegas est également devenue la première équipe d’expansion de la LNH depuis 1967-68 à participer aux séries à sa première saison.

Le choix du Président

Quand les Predators de Nashville ont participé à la finale de la coupe Stanley l’an dernier, ils avaient été classés au 16e rang avant le début des séries.

Cette année, la situation est bien différente puisqu’ils font partie des équipes favorites pour l’emporter. Les Preds ont remporté le trophée du Président en terminant la saison régulière au premier rang de la Ligue au terme de la saison régulière.

L’année des Capitals?

Les Capitals de Washington ont accédé aux séries pour une 10e fois en 11 ans. Ça fait 13 ans qu’Alex Ovechkin évolue avec les Caps et qu'il rêve d’une coupe Stanley. Est-ce que cette année sera la bonne pour les Caps et Ovi?

Les équipes canadiennes

Les Maple Leafs de Toronto et les Jets de Winnipeg sont les deux seules équipes canadiennes en séries.

La dernière équipe canadienne qui a soulevé la coupe Stanley est le Canadien de Montréal en 1993.

La dernière coupe Stanley des Leafs remonte à 1967 et les Jets n’ont jamais gagné le précieux trophée.

Voici les duels de 1re ronde

Est

Lightning de Tampa Bay vs Devils du New Jersey

Bruins de Boston vs Maple Leafs de Toronto

Capitals de Washington vs Blue Jackets de Columbus

Penguins de Pittsburgh vs Flyers de Philadelphie

Ouest

Predators de Nashville vs Avalanche du Colorado

Jets de Winnipeg vs Wild du Minnesota

Golden Knights de Vegas vs Kings de Los Angeles

Ducks d'Anaheim vs Sharks de San Jose

