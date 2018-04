Qui affrontera Adonis, Alvarez ou Jack ?

À moins de six semaines du gala impliquant le champion du monde de la WBC, Adonis Stevenson, on ne connaît toujours pas l’identité de son adversaire.

L’aspirant obligatoire Eleider Alvarez avait accepté de céder sa place pour que Stevenson et Badou Jack croisent le fer, mais toutes les conditions demandées par Alvarez n’ont pas encore été entérinées par les parties impliquées.

En fait, son agent Stéphane Lépine avait donné jusqu’à lundi soir pour que les documents soient signés. Devant une autre date butoir non respectée, Lépine a donné quelques jours supplémentaires aux différents partis pour s’entendre.

Le promoteur Yvon Michel souhaite donc annoncer d’ici la fin de la semaine qui sera l’adversaire de Stevenson, le 19 mai. Advenant le cas où les conditions d’Alvarez ne soient pas respectées, il pourrait demander sur le champ d’être celui qui montera dans le ring face au champion dans un mois et demi.

À ce niveau, Michel et Lépine ont été très peu bavards lors d’une conférence de presse pour un autre gala au Casino de Montréal, mardi matin.

Yvon Michel a seulement répété qu’il y aura bel et bien un gala le 19 mai et de son côté Lépine dit que pour le bien de son boxeur, il préférait garder le silence.

Ce que l’on sait, c’est qu’Alvarez demande une certitude d’obtenir un combat face au champion dans son prochain duel, une bourse totale d’au moins 1 million de dollars pour ses deux prochains combats, d’une visibilité à Showtime et que son combat de soutien le 19 mai ne mettrait pas à l’enjeu son titre d’aspirant obligatoire. Sans quoi il ne se tassera pas.

GYM vers une certaine indépendance

Les amateurs de boxe du Québec ont hâte qu’Yvon Michel arrête de négocier avec Al Haymon pour que les choses puissent revenir comme elles étaient auparavant. Depuis l’association entre les deux hommes, les plus gros noms attachés à GYM ne se battent que très rarement et les amateurs en sont frustrés.

Une rumeur circule à l’effet qu’advenant une défaite de Stevenson, surtout si c’était contre Alvarez, que Michel en profiterait pour larguer l’actuel champion du monde, qui s’avère le principal point d’attache entre Michel et Haymon.

Sans dire qu’il briserait les ponts avec Haymon, si une telle situation devait se produire, Michel a assuré qu’un retour à l’indépendance serait possible.

« C’est sûr que si Alvarez devenait champion du monde, je tenterais de garder mes liens avec Haymon car il obtient régulièrement des dates avec Showtime. Mais je pourrais aussi me tourner vers d’autres réseaux. Peter Nelson de HBO m’a récemment téléphoné pour me dire qu’il aimerait bien, à nouveau, faire des affaires avec nous.»

Michel a assuré que sa relation avec Haymon ne serait pas brimée pour autant.

«Les choses ont beaucoup changé dans les dernières années. Le plus bel exemple c’est que Haymon et Kathy Duva ont récemment fait affaire ensemble, chose qui aurait été impossible il y a quelques années. Le marché a changé et ç’a forcé tout le monde à s’ajuster.»

Michel assure que sa relation est bonne avec Haymon, mais que selon son contrat, les deux clans sont liés gala par gala. Rien n’empêcherait Michel de maintenant se tourner vers d’autres cieux, surtout si Stevenson devait perdre son titre de champion.

Oscar Rivas contre Simon Kean un jour?

Yvon Michel s’est dit heureux pour Simon Kean qui a récemment gagné son dernier combat et qui attend maintenant d’affronter Adam Braidwood. Mais Michel possède aussi un très bon poids lourd en Oscar Rivas. Ce dernier aura droit à un combat de remise en forme le 19 avril prochain au Casino de Montréal.

«Je verrais très bien dans un proche avenir Oscar affronter Simon dans un Centre Bell ou Vidéotron rempli à capacité.»

Le hic, c’est qu’Yvon Michel et Camille Estephan, de Eye of the Tiger Management, ont eu des conflits dans le passé. Mais, Michel assure que ça ne l’empêcherait pas de tenter d’organiser des combats entre les combattants des deux écuries si cela devenait intéressant pour les amateurs.

De son côté Rivas, qui s’entraine souvent avec Kean, avait que de bons mots pour son ami et partenaire de sparring.

« On travaille très fort ensemble pour monter les échelons. Je suis heureux pour lui. Il aura un gros combat contre Braidwood et il sait que ce ne sera pas facile. J’espère moi aussi avoir un gros combat de ce type cet été. J’espère que mon tour viendra. Et si jamais les amateurs désirent un combat entre nous deux, je serais ouvert à y participer, pourquoi pas.»

L’identité de l’adversaire de Rivas le 19 avril n’a toujours pas été dévoilée, étant donné que celui qui devait être son opposant s’est désisté la semaine dernière.

Finalement, Michel a dit sympathiser avec Estephan pour ce qui est de la difficulté encourue par ce dernier avec la sélection des adversaires. Ces derniers ayant été peu performants, lors des deux derniers galas.

« Même si j’ai eu un froid avec Camille, je respecte beaucoup ce qu’il fait. C’est bon pour la boxe. Mais parfois, en tant que promoteur, nous avons la conviction d’avoir une carte des plus solides et là ça s’estompe à cause des adversaires qui ne livrent pas la marchandise. Ce n’est pas toujours évident de trouver les bons boxeurs pour chaque combat, surtout chez les poids lourds.»

Le gala du 19 avril au Casino mettra aussi en vedette, Christian Mbilli, Shakeel Phinn, Louisbert Altidore, Yan Pellerin et Terry Osias.

En action le 19 avril

En attendant le gala de mai, GYM présentera le 19 avril un gala au Casino de Montréal avec en finale le poids lourd Oscar Rivas (22-0, 16 K.-O.). Celui qui est classé 11e aspirant au titre du WBC — détenu par Deontay Wilder — affrontera soit le Brésilien Edson Cesar Antonio (40-7-1, 31 K.-O.), soit l'Américain Eugene Hill (34-1, 22 K.-O.). Le choix sera arrêté dans les prochains jours. Son titre de la North American Boxing Federation (NABF) ne sera toutefois pas en jeu.

La demi-finale sera assurée par le super moyen Shakeel Phinn (16-2, 11 K.-O.), face à Bartolomiej Grafka (20-29-3, 9 K.-O.). Le poids moyen Christian Mbili (8-0, 8 K.-O.) sera également de la partie, face à l'Argentin Luis Eduardo Paz (12-4-1, 8 K.-O.). Trois autres combats compléteront la carte.

Signe que les temps changent: Michel s'est dit ouvert à ce que Rivas affronte le vainqueur du choc des poids lourds entre le protégé d'Eye of the Tiger Management Simon Kean et Adam Braidwood, qui doit avoir lieu le 16 juin. Un événement conjoint entre les deux groupes montréalais aurait été impensable il y a quelques mois à peine.