«Quand tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus où tu t'en vas» - Dany Dubé

Au lendemain du bilan de l’organisation du Canadien de Montréal, les analystes du 98,5 Sports ont fait le leur. Et il n’est pas nécessairement tendre envers le Tricolore.

Au micro des Amateurs de sport avec Mario Langlois, Dany Dubé, Philippe Cantin et Mario Tremblay ont donné ont réagi aux déclarations du propriétaire Goeff Molson et du directeur général Marc Bergevin.

Pour Mario Tremblay, les notions de transparence évoquées par l’état-major et celles visant à améliorer la visite de l’amateur de hockey au Centre Bell sont un peu futiles.

« Le meilleur marketing pour une équipe de hockey, c’est sur la patinoire, a déclaré l’ancien joueur. Quand tu perds 7-0, la pizza… Mmm… »

Pour Philippe Cantin, les propos tenus lors du point de presse commun de Geoff Molson et de Marc Bergevin semblaient parfois contradictoires.

« J’ai vu une équipe éprouvée et une direction qui disait des choses qui ne collaient pas tout le temps bien ensemble, a souligné le chroniqueur de La Press. J’ai entendu un président qui veut manifestement faire un virage très net dans cette organisation, à bien des niveaux.

« Et j’ai entendu un directeur général que j’ai senti plus réservé. Beaucoup plus prudent, même de certaines initiatives mentionnées par Goeff Molson. Le dévoilement des blessures, par exemple. Est-ce que leurs violons étaient bien accordés? »

Quant à l’analyste des matchs du Canadien au réseau du 98,5 FM, il estime que le Bleu-blanc-rouge récolte ce qu’il a semé.

« On est nos choix. Je pense que dans la vie, on est nos choix. À la fin, il faut assumer les choix qu’on fait. Les choix, ça commence en 2008 et ça se termine en 2016, quand tu regardes ce qu’il y a dans l’équipe du Canadien de Montréal. On est nos choix.

« Quand tu parles d’attitude, ce sont eux qui choisissent les joueurs, ce sont eux qui les développent. Moi… On est nos choix. Je pense que ce vide est relié à la perte d'identité. L'identité, c'est crucial. Parce que quand tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus où tu t'en vas. »

