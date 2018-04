Las Vegas: les Golden Knights en séries à leur première saison

LAS VEGAS - Champions de section, les Golden Knights ont été rien de moins qu'exceptionnels à leur première saison dans la Ligue nationale.

Il y aura du hockey de séries pour une première fois sur la 'Strip' mercredi, alors que débutera la série face aux Kings de Los Angeles.

Les deux clubs ont divisé les honneurs de leurs quatre matches en saison régulière, avec une fiche de 1-1 à domicile de chaque côté.

« On repart à neuf, mais la clé sera de rester fidèles à qui nous sommes, a dit Gerard Gallant des Golden Knights, le grand favori pour le trophée Jack Adams qui est remis à l'entraîneur de l'année. Les Kings sont très solides et ils ont toute une feuille de route en séries. Ça va être corsé, mais ça va être plaisant. »

Champions de la coupe Stanley en 2012 et en 2014, les Kings voudront mettre fin au conte de fées des Golden Knights, mais le combat s'annonce ardu.

Le vétéran Marc-André Fleury est de retour en séries avec la formation de Las Vegas, lui qui a soulevé la coupe en 2009, 2016 et 2017, avec les Penguins de Pittsburgh. Il a terminé deuxième dans la LNH avec une moyenne de 2,24, cette saison.

William Karlsson des Golden Knights a récolté 43 buts et 78 points après avoir disputé tous les matchs de son équipe. L'an dernier, en 81 rencontres, il a été limité à six buts et 25 points avec les Blue Jackets de Columbus.

Avec Reilly Smith réintégrant le premier trio, aux côtés de Karlsson et de Jonathan Marchessault (27 buts, 75 points), l'attaque de Las Vegas sera dure à contenir.

Mais Les Kings ont fini premiers de la ligue pour le moins de buts alloués, 203, huit de moins que les Predators, qui ont dominé le circuit avec 117 points.

Jonathan Quick (33-28-3) a montré une moyenne de 2,40. En cinq sorties, celle du réserviste Jack Campbell a été 2,48.