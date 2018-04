Ghislain Delage se souvient de l'accident mortel des Castors

La tragédie routière impliquant la formation des Broncos de Humboldt survenue vendredi dernier a secoué le Canada d’un océan à l’autre, en général, ainsi que la grande communauté du hockey, en particulier.

Elle a aussi ravivé une vive douleur auprès de ceux qui ont vécu des moments similaires il y a bientôt 44 ans.

Le 20 novembre 1974, l’autobus transportant les Castors de Sherbrooke de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en direction de Chicoutimi a quitté la route 175 dans le parc des Laurentides, entraînant la mort d’un joueur, Gaétan Paradis.

Au micro des Amateurs de sports, Ghislain Delage, qui était l’entraîneur-chef des Castors à l’époque, rappelle ce qui est survenu ce jour-là en soulignant que l’accident aurait pu faire un plus grand nombre de victimes.

« Nous, on a eu seulement un décès, eux, ils en ont eu 15, a noté l’ex-entraîneur, histoire de mettre les choses en perspective. Notre autobus, après avoir fait un tonneau, s’il n’avait pas frappé cette roche dans le ravin, on aurait fait plusieurs tonneaux. Et à ce moment-là, je pense que la situation aurait été pas mal plus dramatique. »

Écoutez l’entrevue qui relate les événements dramatiques de 1974…