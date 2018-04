Jeux du Commonwealth: Benfeito et McKay relancent le Canada en plongeon

GOLD COAST, Australie - Après un départ difficile, le Canada a accédé au podium lors de l'épreuve de plongeon des Jeux du Commonwealth mercredi.

La porte-drapeau Meaghan Benfeito et sa jeune partenaire Caeli McKay ont redressé le navire en mettant la main sur une médaille d'argent au plongeon synchronisé haut vol.

Plus tôt en journée, Jennifer Abel et Melissa Citrini-Beaulieu avaient perdu tout espoir de médaille lors de l'épreuve synchronisée sur tremplin de 3 m après avoir raté un plongeon.

Boxe

Dans d'autres disciplines, la boxeuse québécoise Marie-Jeanne Parent récoltera une médaille de bronze après s'être inclinée 4-1 aux mains de l'Anglaise Sandy Ryan en demi-finale des moins de 69 kg.

Également mercredi, la Montréalaise Caroline Veyre a subi une défaite par arrêt de l'arbitre au troisième round contre la Nigérienne Yetendu Odunga, chez les moins de 60 kg.

Il s'agissait des premières défaites de la délégation canadienne depuis le début des compétitions de boxe.

Les pugilistes canadiens sont assurés de cinq autres médailles puisque Harley-David O'Reilly (81 kg), Tammara Thibeault (75 kg), Thomas Blumenfeld (64 kg), tous trois de Montréal, de même que Sabrina Aubin (57 kg), de Saint-Jean et Eric Basran (56 kg), de Vancouver ont tous atteint les demi-finales.

Volley-ball de plage

En volleyball de plage, le Canada tentera de remporter les médailles d'or des compétitions féminine et masculine.

Chez les dames, les Ontariennes Melissa Humana-Paredes et Sarah Pavan, classées numéro un au monde, ont gagné leur match de demi-finale 21-7 et 21-12 contre Mariota Angelopoulu et Manolina Konstantinou, de la Chypre.

Du côté masculin, Sam Pedlow et Sam Schachter, également de l'Ontario, ont atteint la grande finale grâce à une victoire de 21-19, 21-15 face aux Néo-Zélandais Ben O'Dea et Sam O'Dea.

En athlétisme, Django Lovett a gagné une médaille de bronze au saut en hauteur grâce à un bond de 2,30 m, un sommet personnel.