Les Yankees valent 4 milliards $

NEW YORK — Les Yankees de New York sont l'équipe valant le plus dans le baseball majeur, une somme estimée à quatre milliards $, selon Forbes.

Les Dodgers de Los Angeles se classent au deuxième rang à trois milliards $, suivis des Cubs de Chicago (2,9 milliards $), des Giants de San Francisco (2,85 milliards $) et des Red Sox de Boston (2,8 milliards $).

Les Blue Jays de Toronto se trouvent au 16e rang, avec une valeur estimée à 1,35 milliard $.

L'équipe ayant la plus faible valeur ? Les Rays de Tampa Bay, à 900 millions $.