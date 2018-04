Tavares à Montréal?: «Il analyse de fond en comble la situation» - Bruno Gervais

Une foule d’amateurs des Canadiens se posent une question depuis des mois : John Tavares peut-il signer un contrat à long terme à Montréal? Selon Bruno Gervais, le joueur de centre vedette des Islanders de New York est en mode magasinage.

De passage au micro de Bonsoir les sportifs avec Ron Fournier, l’ancien défenseur des Islanders - désormais analyste - a évoqué un récent souper avec Tavares et son coéquipier Josh Bailey, lors de la dernière visite de l’équipe new-yorkaise à Montréal. Et il admet avoir changé son fusil d'épaule relativement à ce qu'il pensait de son ex-coéquipier.

« Au départ, je pensais qu'il allait demeurer avec les Islanders. Je ne le voyais pas s'en aller ailleurs, a dit Gervais. John est un homme intelligent, très mature et réfléchi. Il sait que c’est la décision d’une vie (le contrat à long terme). Mais ce n’est plus la décision seulement de John Tavares. C’est aussi une décision de famille. C'est une décision de vie. Il va se marier cet été. »

« Au terme de ce souper durant lequel il a posé beaucoup de questions... Oui, les Islanders restent une option, mais il est ouvert (à un déménagement), Il analyse de fond en comble la situation. Il y a des chances qu’il change d’adresse pendant l’été. »

Gervais estime que le Canadien – ou une autre formation canadienne – pourrait avoir un avantage face aux équipes américaines intéressées aux services de Tavares.

« Il ne m'a pas posé de questions sur Montréal et les environs, mais sa femme (Aryne Fuller) est Canadienne et elle veut travailler. C'est plus compliqué pour eux aux États-Unis. C'est le seul avantage que je peux voir… »

Écoutez l'entrevue intégrale....