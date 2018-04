Les Orioles freinent les Blue Jays

BALTIMORE - Jonathan Schoop a cogné un double d'un point et un simple tout aussi efficace, mercredi, aidant les Orioles de Baltimore à l'emporter 5-3 face aux Blue Jays de Toronto.

L'arrêt-court a égalé le score 1-1 avec un double en quatrième. À la manche suivante, son simple opportun a porté l'avance des siens à 4-2. Schoop a été l'un des quatre joueurs des Orioles à frapper deux fois en lieu sûr, avec Manny Machado, Chris Davis et Chance Cisco.

Kevin Gausman (1-1) a espacé trois points et six coups sûrs en sept manches, retirant sept frappeurs sur des prises. Deux releveurs ont fait le lien vers Brad Brach, qui a récolté un troisième sauvetage.

Du côté des Blue Jays, Kevin Pillar et Yangervis Solarte ont frappé des simples d'un point, avant un circuit d'Aledmys Diaz. Marco Estrada (1-1) a permis quatre points, six coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches.

Les Blue Jays avaient remporté leurs trois derniers matches. Le club de John Gibbons commencera vendredi une série de trois matches à Cleveland.