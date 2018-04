Hénoc Muamba rentre au bercail

Le secondeur et joueur autonome Hénoc Muamba revient au bercail après avoir signé un contrat de trois saisons avec les Alouettes de Montréal. L'équipe de la Ligue canadienne de football en a fait l'annonce jeudi matin par communiqué.

Âgé de 29 ans, Muamba, un francophone originaire de la République démocratique du Congo, en sera à un deuxième séjour avec les Alouettes. Il a également porté les couleurs de la formation montréalaise en 2015.

Tout premier choix des Blue Bombers de Winnipeg en 2011, Muamba s'est beaucoup promené au fil de sa carrière. Après trois campagnes au Manitoba, il s'est joint aux Colts d'Indianapolis, dans la Ligue nationale de football, avec lesquels il a inscrit six plaqués en 13 parties.

Après sa saison à Montréal, Muamba est retourné dans la NFL, avec les Cowboys de Dallas, avant de revenir dans la LCF avec les Roughriders de la Saskatchewan. En 17 matchs en Saskatchewan la saison dernière, il a accumulé 82 plaqués défensif et 11 autres sur les unités spéciales. Il a également réalisé deux interceptions et forcé trois échappés.

L'athlète de six pieds et 230 livres totalise 73 parties dans la LCF. Globalement, il a accumulé 267 plaqués défensifs et 74 sur les unités spéciales. À cela s'ajoutent six sacs des quarts rivaux, quatre interceptions, 11 échappés provoqués et un touché.

Lors de sa dernière campagne à Winnipeg, il a été élu à l'unanimité joueur par excellence, joueur défensif par excellence ainsi que joueur canadien par excellence des Blue Bombers.

«Hénoc est un joueur très talentueux et polyvalent qui vient solidifier notre unité défensive, a affirmé le directeur général des Alouettes, Kavis Reed dans le communiqué. Il nous apporte beaucoup de leadership et son acquisition nous permet d'augmenter notre profondeur au niveau de nos joueurs nationaux.»

Muamba a disputé son football universitaire avec les X-Men de l'Université St-Francis Xavier où il a été choisi le joueur défensif par excellence de la conférence Atlantique en 2008 et en 2010. Lors de sa dernière saison avec les X-Men, il a mérité le trophée du Président remis au joueur défensif par excellence au Canada. Il a aussi été sélectionné au sein de l'équipe d'étoiles du pays à trois reprises.