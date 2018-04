Neuf victoires en 12 matchs pour les Pirates

CHICAGO - Gregory Polanco a frappé deux circuits dans une victoire de 6-1 des Pirates de Pittsburgh, jeudi, face aux Cubs de Chicago.

Francisco Cervelli a claqué un circuit de trois points en septième, après la deuxième longue balle de Polanco. Adam Frazier a également réussi un coup de canon pour Pittsburgh, qui surprend en ce début de saison avec une fiche de 9-3.

Trevor Williams (3-0) a donné un point et quatre coups sûrs en six manches. Il a retiré cinq frappeurs au bâton et a concédé un but sur balles. Sa moyenne de points mérités est de 1,56.

Chez les Cubs, Kyle Schwarber est passé à un triple du carrousel, tandis que Kyle Hendricks (0-1) a permis deux points et cinq coups sûrs en six manches.