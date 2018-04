«Je pensais qu'on allait en gagner quatre ou cinq» - Benoit Brunet (vidéo)

À défaut de pouvoir applaudir les Canadiens de Montréal lors des présentes séries éliminatoires, les partisans de l’équipe pourront célébrer le 25e anniversaire de la dernière conquête de la coupe Stanley par l’organisation montréalaise.

En remportant une victoire de 4-1 contre les Kings de Los Angeles le 9 juin 1993 au Forum de Montréal, les Canadiens ont mis la main sur la 24e coupe Stanley de leur histoire après avoir remporté la finale en 5 matchs.

Personne n’aurait pensé que le Tricolore n’allait plus jamais remettre la main sur le précieux trophée durant un quart de siècle.

Durant cinq décennies, soit depuis le triomphe de 1944, le Bleu-Blanc-Rouge n’avait jamais mis plus de 7 ans (trois fois) avait de graver de nouveau son nom sur la coupe. Qui plus est, aucune équipe canadienne n’a été couronnée depuis cette année-là.

Au micro de Mario Langlois aux Amateurs de sports, Jean-Jacques Daigneault, Benoit Brunet et Patrice Brisebois se remémorent ce moment unique qui a marqué leur vie et leur carrière, à un très jeune âge dans le cas de Brunet et de Brisebois, qui avaient respectivement 24 et 22 ans en 1993.

Ce qui faisait dire à Benoit Brunet en 1993 que « quand tu la gagnes (la coupe), tu te dis que tu vas en gagner trois, quatre autres. La naïveté d'être jeune, je pensais que ce n'était que le début et qu'on allait en gagner quatre ou cinq ».

La réalité est parfois bien différente.

Écoutez l’entrevue intégrale…