Artemi Panarin tranche en prolongation pour les Blue Jackets (vidéo)

WASHINGTON - Artemi Panarin a touché la cible à 6:02 de la prolongation, jeudi, et les Blue Jackets de Columbus ont vaincu les Capitals de Washington 4-3 lors du premier match de leur série de premier tour de l'Association Est.

Panarin a effectué une belle manoeuvre individuelle du revers pour déborder son compatriote russe Dmitry Orlov, avant de ramener le disque de son côté fort et de le soulever dans le haut du filet, derrière le gardien Philipp Grubauer.

Le deuxième match aura lieu dimanche soir à Washington.

Alexander Wennberg, Thomas Vanek et Seth Jones ont fait touché la cible en temps réglementaire et Sergei Bobrovsky a effectué 27 arrêts devant le filet des Blue Jackets. Wennberg a quitté la rencontre en raison d'une blessure au haut du corps en troisième période, et il n'est pas revenu au jeu par la suite.

Evgeny Kuznetsov, deux fois, et Devante Smith-Pelly ont inscrit les buts des Capitals.